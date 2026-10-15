Apple esitteli tällä viikolla HomeView'n, uuden tekoälyllä varustetun älykodin ohjauskeskuksen. Se osaa näyttää kalenterin, soittaa musiikkia, välittää videopuheluita ja ohjata kodin laitteita. Kaikki kuulostaa hienolta, mutta yksi kysymys jää vastaamatta: miksi tällaista laitetta ylipäätään tarvitaan?
HomeView on seitsemäntuumaisella näytöllä varustettu laite, jonka voi sijoittaa pöydälle tai kiinnittää seinään. Sen sydämenä on A18-prosessori ja uusi tekoälyllä vahvistettu Siri, joka ymmärtää luonnollista keskustelua ja osaa hyödyntää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.
HomeView tunnistaa kasvoista jopa kuusi käyttäjää ja näyttää jokaiselle oman kalenterin, viestit ja muut henkilökohtaiset tiedot. Sillä voi myös seurata valvontakameroita, säätää lämmitystä, ohjata valaistusta ja lukita ovia.
Teknisesti kokonaisuus on vaikuttava. Ongelma on siinä, ettei mikään näistä toiminnoista ole erityisen uusi. Kalenteri, viestit ja videopuhelut löytyvät jo iPhonesta ja iPadista. Musiikki soi HomePodista. Älykodin laitteita voi ohjata puhelimella, äänikomennoilla tai perinteisillä kytkimillä. Apple on siis rakentanut kokonaan uuden laitteen tekemään asioita, jotka sen nykyiset tuotteet jo osaavat.
Älykodin piti vähentää ohjaamisen tarvetta
HomeView'n perusajatus on myös hieman ristiriidassa älykodin alkuperäisen lupauksen kanssa. Älykodin pitäisi automatisoida arkea. Valaistuksen pitäisi mukautua läsnäoloon ja vuorokaudenaikaan, lämmityksen säätää itseään ja ovien lukittua ilman erillisiä komentoja. Mitä älykkäämmäksi koti muuttuu, sitä vähemmän käyttäjän pitäisi joutua ohjaamaan sitä.
Apple tarjoaa nyt tähän kehitykseen uuden kosketusnäytön.
Toki seinälle asennettu ohjauspaneeli voi olla kätevä esimerkiksi valvontakameroiden seuraamiseen. HomeView pystyy näyttämään samanaikaisesti jopa yhdeksän kameran kuvaa. Mutta kuinka moni kotitalous todella tarvitsee tällaista valvontakeskusta?
HomeView'n kiinnostavin ominaisuus ei lopulta ole näyttö eikä kodin automaatio, vaan Siri AI. Apple haluaa tuoda tekoälyavustajansa pois henkilökohtaisista laitteista kodin yhteiseen tilaan. HomeView on aina paikallaan ja kaikkien perheenjäsenten käytettävissä. Kasvojentunnistus mahdollistaa henkilökohtaiset palvelut yhteisellä laitteella.
Tässä voi olla Applen varsinainen tavoite. HomeView ei ehkä olekaan vastaus kuluttajien esittämään tarpeeseen, vaan yrityksen yritys luoda tekoälylle uusi käyttötapa ja samalla vahvistaa omaa ekosysteemiään.
Apple on aiemminkin onnistunut luomaan markkinoita tuotteille, joita kuluttajat eivät etukäteen osanneet kaivata. HomeView'n kohdalla tehtävä näyttää kuitenkin tavallista vaikeammalta.
Yhdysvalloissa 299 dollaria maksava laite tulee myyntiin marraskuussa. Euroopan unionissa sitä ei ainakaan toistaiseksi myydä, koska Siri AI ei ole täällä saatavilla.